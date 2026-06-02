Raigarh Trainee SI: रायगढ़ को मिले 18 नए सब इंस्पेक्टर , SSP ने बताया पुलिसिंग का असली मतलब

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने इन 18 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को जिले के अलग-अलग स्थानों पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया है। यहां वे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे और पुलिसिंग की हर छोटी-बड़ी बारीकी को समझेंगे। रायगढ़ पुलिस के लिए यह नई ऊर्जा की तरह माना जा रहा है। नए अधिकारियों की मौजूदगी से पुलिस बल को मजबूती मिलेगी और कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से संभालने में मदद मिलेगी।