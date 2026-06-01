रायगढ़ के बैंक में लगी भीषण आग! कंप्यूटर और अहम दस्तावेज जल कर खाक, देखें Video

Raigarh Bank Fire Incident(photo-patrika)
Raigarh Bank Fire Incident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लोईंग स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा में रविवार रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बैंक के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत बैंक प्रबंधन और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।
बैंक एक किराए के भवन में संचालित हो रहा था। भवन के ऊपरी हिस्से में मकान मालिक और अन्य किरायेदार भी रहते हैं। रात करीब साढ़े नौ बजे बैंक परिसर से धुआं निकलता दिखाई दिया। शुरुआत में लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में आग की लपटें दिखाई देने लगीं। स्थिति गंभीर होती देख भवन में रहने वाले लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। इससे बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
घटना की जानकारी मिलने के बाद बैंक प्रबंधक कुणाल कुमार ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बैंक के अंदर रखा काफी सामान जल चुका था। दमकल कर्मियों ने आग को आसपास के हिस्सों तक फैलने से रोक लिया, जिससे भवन के अन्य हिस्से सुरक्षित बच गए।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग में बैंक के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, रिकॉर्ड फाइलें, कंप्यूटर सिस्टम और अन्य उपकरण जलकर नष्ट हो गए हैं। बैंक प्रबंधन अब नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि किन-किन रिकॉर्ड्स को नुकसान पहुंचा है और उनकी रिकवरी किस तरह संभव होगी।
प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तकनीकी टीम और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आग वास्तव में बिजली की खराबी से लगी या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी।
घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल बैंक की तिजोरी को लेकर खड़ा हो गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग तिजोरी तक पहुंची या नहीं। तिजोरी में रखी नकदी, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री सुरक्षित है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। बैंक प्रबंधन और पुलिस संयुक्त रूप से स्थिति का आकलन कर रहे हैं। तिजोरी खोले जाने के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।
राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है। समय रहते भवन में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आग कुछ देर और बढ़ती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी।
प्रशासन और बैंक अधिकारी अब आग से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि बैंक का कामकाज कब तक सामान्य हो सकेगा। घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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