1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

रायगढ़ के बैंक में लगी भीषण आग! कंप्यूटर और अहम दस्तावेज जल कर खाक, देखें Video

Raigarh Bank Fire: रायगढ़ के लोईंग स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा में रविवार रात भीषण आग लग गई। आग में बैंक के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर और रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Jun 01, 2026

Raigarh Bank Fire Incident

Raigarh Bank Fire Incident(photo-patrika)

Raigarh Bank Fire Incident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लोईंग स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा में रविवार रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बैंक के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत बैंक प्रबंधन और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।

बैंक एक किराए के भवन में संचालित हो रहा था। भवन के ऊपरी हिस्से में मकान मालिक और अन्य किरायेदार भी रहते हैं। रात करीब साढ़े नौ बजे बैंक परिसर से धुआं निकलता दिखाई दिया। शुरुआत में लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में आग की लपटें दिखाई देने लगीं। स्थिति गंभीर होती देख भवन में रहने वाले लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। इससे बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

Raigarh Bank Fire Incident: सूचना मिलते ही पहुंची दमकल और पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद बैंक प्रबंधक कुणाल कुमार ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बैंक के अंदर रखा काफी सामान जल चुका था। दमकल कर्मियों ने आग को आसपास के हिस्सों तक फैलने से रोक लिया, जिससे भवन के अन्य हिस्से सुरक्षित बच गए।

महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर सिस्टम जल गए

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग में बैंक के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, रिकॉर्ड फाइलें, कंप्यूटर सिस्टम और अन्य उपकरण जलकर नष्ट हो गए हैं। बैंक प्रबंधन अब नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि किन-किन रिकॉर्ड्स को नुकसान पहुंचा है और उनकी रिकवरी किस तरह संभव होगी।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तकनीकी टीम और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आग वास्तव में बिजली की खराबी से लगी या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी।

तिजोरी सुरक्षित है या नहीं, बना बड़ा सवाल

घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल बैंक की तिजोरी को लेकर खड़ा हो गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग तिजोरी तक पहुंची या नहीं। तिजोरी में रखी नकदी, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री सुरक्षित है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। बैंक प्रबंधन और पुलिस संयुक्त रूप से स्थिति का आकलन कर रहे हैं। तिजोरी खोले जाने के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

कोई जनहानि नहीं, बड़ा हादसा टला

राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है। समय रहते भवन में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आग कुछ देर और बढ़ती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी।

नुकसान का किया जा रहा आकलन

प्रशासन और बैंक अधिकारी अब आग से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि बैंक का कामकाज कब तक सामान्य हो सकेगा। घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Jun 2026 04:55 pm

Published on:

01 Jun 2026 04:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / रायगढ़ के बैंक में लगी भीषण आग! कंप्यूटर और अहम दस्तावेज जल कर खाक, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Baby Elephant Death: नदी में नहाने पंहुचा 50 हाथियों का दल, पानी में डूबने से बेबी एलिफेंट की मौत

Baby Elephant Death
रायगढ़

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1.77 करोड़ की ठगी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव समेत दर्जनभर लोग बने शिकार

Raigarh Fraud Case
रायगढ़

Religious Conversion: बच्चों से लगवाता था ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे! रायगढ़ में पति पर पत्नी के गंभीर आरोप

Religious Conversion
रायगढ़

‘काम होगा लेकिन पैसा लगेगा’, रायगढ़ में किसान से रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया सरकारी बाबू

Chhattisgarh Bribery Case
रायगढ़

Bakrid 2026: बकरीद से पहले रायगढ़ में ‘शाही बकरों’ का जलवा, डेढ़ लाख तक में बिक रहे खास नस्ल के बकरे

Bakrid 2026
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.