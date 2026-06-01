रायगढ़ के बैंक में लगी भीषण आग! कंप्यूटर और अहम दस्तावेज जल कर खाक, देखें Video

बैंक एक किराए के भवन में संचालित हो रहा था। भवन के ऊपरी हिस्से में मकान मालिक और अन्य किरायेदार भी रहते हैं। रात करीब साढ़े नौ बजे बैंक परिसर से धुआं निकलता दिखाई दिया। शुरुआत में लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में आग की लपटें दिखाई देने लगीं। स्थिति गंभीर होती देख भवन में रहने वाले लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। इससे बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।