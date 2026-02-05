CG Sports News: छत्तीसगढ़ की बेटी वैदेही सिन्हा ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय बेसबॉल में जीता सिल्वर मेडल

CG Sports News: वैदेही इस कामयाबी का क्रेडिट अपने माता-पिता और कोच को देती हैं। उन्होंने कहा कि उनका सपना इंडियन टीम की जर्सी पहनकर इंटरनेशनल स्टेज पर देश को रिप्रेजेंट करना और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। वैदेही कहती हैं कि गांव वालों से मिलने वाला प्यार और सम्मान उन्हें और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है। उनकी कामयाबी कबीरधाम और छत्तीसगढ़ की उन सभी बेटियों के लिए इंस्पिरेशन है, जो कम रिसोर्स के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत रखती हैं।