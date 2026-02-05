CG Sports News: छत्तीसगढ़ की बेटी वैदेही सिन्हा ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय बेसबॉल में जीता सिल्वर मेडल

छत्तीसगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास (photo source- Patrika)
CG Sports News: छत्तीसगढ़ की उभरती स्पोर्ट्स प्रतिभा ने एक बार फिर नेशनल लेवल पर राज्य का नाम रोशन किया है। कबीरधाम जिले के एक छोटे से गांव नवागांव सोनपुरी की बेटी वैदेही सिन्हा ने दिल्ली में हुई नेशनल बेसबॉल चैंपियनशिप में अपने शानदार प्रदर्शन से राज्य को गर्व का पल दिया। वैदेही की शानदार एथलेटिक प्रतिभा की बदौलत छत्तीसगढ़ टीम ने इस कॉम्पिटिशन में सिल्वर मेडल जीता।
29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिल्ली में हुए इस बड़े टूर्नामेंट में हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब और दिल्ली की मज़बूत टीमें शामिल थीं। खास बात यह है कि वैदेही सिन्हा पूरे कबीरधाम ज़िले से छत्तीसगढ़ टीम में शामिल होने वाली अकेली लड़की खिलाड़ी थीं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अनुशासन, आत्मविश्वास और बेहतरीन खेल भावना दिखाई।
छत्तीसगढ़ की टीम ने टूर्नामेंट के दौरान हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम और पंजाब जैसी अनुभवी टीमों को हराकर फाइनल में जगह बनाई। मुश्किल मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, टीम ने ओवरऑल दूसरा स्थान हासिल करके अपनी मजबूत पहचान बनाई।
3 फरवरी को कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद जब वैदेही अपने गांव नवागांव सोनपुरी लौटी, तो माहौल जश्न से कम नहीं था। ढोल-नगाड़ों, मालाओं और तिलक की आवाज़ के साथ गांव वालों ने अपनी बेटी का ज़ोरदार स्वागत किया। गांव में हर चेहरे पर गर्व और खुशी साफ़ दिख रही थी।
CG Sports News: वैदेही इस कामयाबी का क्रेडिट अपने माता-पिता और कोच को देती हैं। उन्होंने कहा कि उनका सपना इंडियन टीम की जर्सी पहनकर इंटरनेशनल स्टेज पर देश को रिप्रेजेंट करना और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। वैदेही कहती हैं कि गांव वालों से मिलने वाला प्यार और सम्मान उन्हें और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है। उनकी कामयाबी कबीरधाम और छत्तीसगढ़ की उन सभी बेटियों के लिए इंस्पिरेशन है, जो कम रिसोर्स के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत रखती हैं।
