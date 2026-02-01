CG News: महाराष्ट्र की प्रथम महिला उपमुख्यमंत्री बनी सुनेत्रा अजित पवार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी शुभकामनाएँ

प्रधानमंत्री नेरेंद्र मोदी ने सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने सुनेत्रा पवार को बधाई देते सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करने वाली सुनेत्रा पवार को हार्दिक शुभकामनाएं. वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि वे राज्य की जनता के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और दिवंगत अजीत दादा पवार के सपनों को साकार करेंगी।