CG Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर! राजनांदगांव सबसे गर्म, कई इलाकों में हीटवेव का अलर्ट जारी(photo-patrika)
CG Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में एंटी साइक्लोनिक सिस्टम के प्रभाव से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है, जिससे गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते तापमान ने दिन के समय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और दोपहर के वक्त तेज धूप का असर अधिक महसूस किया जा रहा है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस सिस्टम के सक्रिय रहने तक प्रदेश में गर्मी और बढ़ सकती है। हवा में नमी की कमी और साफ आसमान के कारण सूरज की किरणें सीधे जमीन पर असर डाल रही हैं, जिससे तापमान में तेजी से इजाफा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है।
प्रदेश में बुधवार को राजनांदगांव सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती गर्मी से दिन के समय जनजीवन प्रभावित होने लगा है और लोग तेज धूप से बचने के उपाय करते दिख रहे हैं। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई और लोग जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकलते नजर आए। लगातार बढ़ते तापमान के कारण स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है।
वहीं दूसरी ओर, अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। दिन और रात के तापमान में यह बड़ा अंतर मौसम के अस्थिर पैटर्न को दर्शाता है। तापमान में इस तरह का उतार-चढ़ाव प्रदेश में बदलते मौसमीय प्रभावों की ओर संकेत करता है, जिससे सुबह और रात के समय हल्की ठंडक जबकि दिन में तेज गर्मी महसूस की जा रही है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार एक प्रति चक्रवात कर्नाटक और महाराष्ट्र के ऊपर सक्रिय है, जबकि एक द्रोणिका दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश से कोमोरिन तक फैली हुई है। इन परिस्थितियों के कारण प्रदेश में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है। कुछ क्षेत्रों में हीटवेव या हीटवेव जैसी स्थिति बनने की चेतावनी जारी की गई है।
राजधानी रायपुर में मौसम विभाग ने आसमान साफ रहने की संभावना जताई है, जिससे तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। शहर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। आने वाले दिनों में हीटवेव की स्थिति और गंभीर हो सकती है, ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है।
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