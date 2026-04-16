CG Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर! राजनांदगांव सबसे गर्म, कई इलाकों में हीटवेव का अलर्ट जारी

प्रदेश में बुधवार को राजनांदगांव सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती गर्मी से दिन के समय जनजीवन प्रभावित होने लगा है और लोग तेज धूप से बचने के उपाय करते दिख रहे हैं। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई और लोग जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकलते नजर आए। लगातार बढ़ते तापमान के कारण स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है।