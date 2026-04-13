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पिता, भाई और पति..! नक्सली हिंसा में उजड़ा पूरा परिवार, 22 साल से इंसाफ के लिए भटक रही सुबाये सलामे की दर्दनाक कहानी

Family lost in Naxal attack: मोहला-मानपुर-चौकी की सुबाये सलामे ने 22 साल में नक्सली हिंसा में पिता, भाई और पति को खो दिया, लेकिन आज तक उन्हें न पूरा न्याय मिला और न ही वादा किया गया पुनर्वास।

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राजनंदगांव

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Shradha Jaiswal

Apr 13, 2026

पिता, भाई और पति..! नक्सली हिंसा में उजड़ा पूरा परिवार(photo-patrika)

पिता, भाई और पति..! नक्सली हिंसा में उजड़ा पूरा परिवार(photo-patrika)

Family lost in Naxal attack: छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-चौकी जिले के गट्टेगहन गांव की रहने वाली 37 वर्षीय सुबाये सलामे की जिंदगी दर्द और संघर्ष की ऐसी दास्तान है, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। बीते 22 वर्षों में नक्सली हिंसा ने उनसे उनके पिता, छोटे भाई और पति तीनों को छीन लिया। इसके बाद भी उन्हें न तो पूरा न्याय मिला और न ही सरकार की ओर से वादा किया गया पुनर्वास।

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