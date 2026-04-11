भारत का ये राज्य है महिला कलेक्टरों का ‘पावर हाउस’, देशभर के लिए बना मिसाल

Women IAS Officers In India(patrika file photo)
Women Collectors: ये तस्वीर देखकर आप क्या सोचते हैं... ये हैं मध्य प्रदेश के सिवनी की पूर्व कलेक्टर की वो छवि जो मिसाल बन गई। जब उनका ट्रांसफर हुआ तो सिवनी की जनता सड़कों पर उतर आई, उन्हें भव्य विदाई दी गई, उन्हें पालकी में बैठाया गया। एक बेटी की तरह सम्मान देकर अभिवादन किया गया। एक महिला कलेक्टर की बिदाई एमपी के लिए ही नहीं बल्कि देशभर की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई। ये तो महज एक उदाहरण भर है।
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