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Patrika Special News

क्या आपके कपड़े ही आपकी त्वचा के दुश्मन हैं ? जानें ‘Textile Dermatitis’ का सच ?

Textile Dermatitis: अक्सर हम फैशन के चक्कर में 'टेक्सटाइल डर्मेटाइटिस' को दावत दे बैठते हैं। नए कपड़ों की डाई, सिंथेटिक फैब्रिक और केमिकल फिनिशिंग आपकी स्किन पर लाल चकत्ते और खुजली की वजह बन सकते हैं। डॉ. पुनीत अग्रवाल से जानिए कैसे आपका पसंदीदा आउटफिट आपकी स्किन के लिए 'साइलेंट किलर' हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

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भारत

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Chitra Badoliya

Apr 11, 2026

Textile Dermatitis

Textile Dermatitis: फैशन के इस दौर में हम अक्सर कपड़ों का रंग, डिजाइन और फिटिंग तो देखते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वही कपड़ा हमारी त्वचा के लिए कितना सुरक्षित है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नया सूट या टाइट जींस पहनने के बाद शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए हों या अचानक खुजली शुरू हो गई हो? अगर हां, यह सामान्य खुजली नहीं बल्कि 'टेक्सटाइल डर्मेटाइटिस' हो सकती है। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों हमारे पसंदीदा कपड़े कभी-कभी हमारी त्वचा के लिए 'जहर' बन जाते हैं।

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