क्या आपके कपड़े ही आपकी त्वचा के दुश्मन हैं ? जानें ‘Textile Dermatitis’ का सच ?

Textile Dermatitis: फैशन के इस दौर में हम अक्सर कपड़ों का रंग, डिजाइन और फिटिंग तो देखते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वही कपड़ा हमारी त्वचा के लिए कितना सुरक्षित है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नया सूट या टाइट जींस पहनने के बाद शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए हों या अचानक खुजली शुरू हो गई हो? अगर हां, यह सामान्य खुजली नहीं बल्कि 'टेक्सटाइल डर्मेटाइटिस' हो सकती है। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों हमारे पसंदीदा कपड़े कभी-कभी हमारी त्वचा के लिए 'जहर' बन जाते हैं।