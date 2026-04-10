EXCLUSIVE: अंजाने में बने कॉमेडियन, पहले ही शो में बिके सबसे ज्यादा टिकट, एक मोमेंट ने बदल दी विकास कुश शर्मा की जिंदगी

जवाब- मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मैंने अगस्त 2024 में स्टैंडअप की शुरुआत की थी। मैं कॉमेडियन के अलावा इंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर भी हूं। मेरे मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं और स्टैंडअप कॉमेडी में मेरे डेब्यू शो में सबसे ज्यादा टिकट बिके थे। शो का नाम है 'हल्की-हल्की फटी'। मेरी कॉमेडी में 50 प्रतिशत क्राउड वर्क होता है और 50 प्रतिशत जोक्स होते हैं। लोग सोचते हैं कि क्योंकि मैं सिर्फ क्राउड वर्क ही पोस्ट करता हूं तो वही करता हूं लेकिन ऐसा नहीं है। लोग मुझे काफी पसंद और एप्रिशिएट करते हैं। मैं कभी भी स्क्रिप्टिड कॉमेडी नहीं करता हूं। आजकल लगातार पोस्ट करना रिलेवेंट रहने के लिए काफी जरूरी है इसलिए मैं वही करता हूं। मुझे इसमें मजा भी आता है।