‘बॉलीवुड की चमचागिरी नहीं करते जाकिर खान’, धुरंधर 2 के विवाद पर बोले स्टैंडअप कॉमेडियन विकास कुश शर्मा

विकास से जब पूछा गया कि उन्हें जाकिर खान के बॉलीवुड वाले कमेंट पर क्या लगता है, क्या सच में बॉलीवुड को 'धुरंधर 2' से जलन हुई है और वो ऊपर ऊपर से ही खुश होने का ढोंग कर रहा है तो इस पर विकास ने कहा- देखिए जाकि खान बॉलीवुड की चमचागिरी करने वालों में से तो हैं नहीं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही ही कहा है। आप भी जानते हैं इस बात को।'