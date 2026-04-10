Desert Greening Revolution: कौन है सिम्चा ब्लास जिसने मरुस्थलों को बनाया हराभरा, विश्व के अतिशुष्क क्षेत्रों में किन तकनीकों से बढ़ी हरियाली?

Desert Greening Revolution: प्रकृति किसी हिस्से में बहुत बारिश गिराती है तो कहीं बहुत कम, लेकिन इंसान विश्व के हर कोने में खुद का अस्तित्व बनाए और बचाए रखने के लिए अपनी जुगत लगाता है। हम उन रेगिस्तानी या अतिशुष्क क्षेत्रों के बारे में जानते हैं, जहां प्रकृति ने पानी ना के बराबर दिया लेकिन इंसानों ने अपनी बुद्धि के दम पर उसे हरा-भरा कर दिया या यूं कहें कि अपनी जीवन को आसान बना लिया। आइए, दुनिया के कुछ उदाहरणों से इसे समझने की कोशिश करते हैं।