Balen Shah से लेकर Peter Magyar तक: कैसे युवा नेता सत्ता के दिग्गजों को दे रहे हैं चुनौती

Peter Magyar: पिछले महीने संपन्न हुए नेपाल के आम चुनाव में 35 वर्षीय रैपर बालेन शाह को भारी बहुमत मिला और वह अब देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल कर चुके हैं। नेपाल के चुनावी इतिहास में यह 1959 के बाद यह पहला मौका है जब किसी पार्टी को दो-तिहाई बहुमत मिला है। वहीं 12 अप्रैल 2026 को हुए हंगरी में हुए आम चुनाव (Hungary Election Result 2026) में पीटर मजार को शानदार जीत मिली है। आइए जानते हैं कि कौन हैं 45 वर्षीय पीटर मजार, जिन्होंने देश के लंबे समय से प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान को करारी शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की है।