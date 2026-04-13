CG News: टीचर की थप्पड़ से फटा कान का पर्दा, 7वीं कक्षा के छात्र की सुनने की क्षमता खत्म

2 जुलाई 2025 को सार्थक सहारे स्कूल में (सामाजिक विज्ञान) की क्लास में था। क्लास टीचर नम्रता साहू ने सभी छात्रों को पुस्तक निकालने को कहा। सार्थक को किताब निकालने में थोड़ी देरी हो गई। इस पर नम्रता ने इंचार्ज शिक्षिका प्रियंका सिंह से शिकायत कर दी। दोनों शिक्षिकाएं कक्षा में पहुंचीं और प्रियंका सिंह ने गुस्से में छात्र सार्थक के दोनों कानों पर जोरदार थप्पड़ मारे। इतनी तेज मार थी कि बच्चे के कान का पर्दा फट गया और सुनने की क्षमता चली गई। घर पहुंचकर सार्थक ने अपने माता-पिता से कहा कि "अब मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा।