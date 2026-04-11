Train Accident: ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत, इधर यात्रियों ने स्टेशन में किया हंगामा

Train Accident: राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। जीआरपी चौकी राजनांदगांव क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक अज्ञात पुरुष की ट्रेन की चपेट में आने से गुरुवार 9 अप्रैल 2026 को मौत हो गई। मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। यह घटना रेलवे स्टेशन के बकाल क्षेत्र में पोल नंबर 905/24 डाउन लाइन पर हुई।