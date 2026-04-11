CG News: बोर्ड परीक्षा के दौरान 5 घंटे तक रही बिजली गुल, भीषण गर्मी में लोग दिनभर हलाकान हुए

इस बीच सुबह से दोपहर तक लगभग 5 घंटे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रही, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली कटौती के कारण घरों में कूलर-पंखे बंद रहे, जिससे उमस और गर्मी से लोग बेहाल नजर आए। सबसे ज्यादा परेशानी पेयजल को लेकर हुई, क्योंकि बिजली नहीं होने से बोरवेल और मोटर पंप नहीं चल सके।