जीते-जी कंकाल सा हो गया 35 साल के युवक का शरीर, न उठ पा रहे हैं न बोल पा रहे, डॉक्टर हैरान

Chhattisgarh News: राजनांदगांव जिले के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में वनांचल के सुदूर मानपुर क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक आदिवासी युवक पिछले आठ महीनों से बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। बीपी और शुगर जैसी बीमारियों से ग्रसित यह युवक इलाज के अभाव में कंकाल सा हो चुका है और अब खाट पर पड़े-पड़े मौत का इंतजार कर रहा है।