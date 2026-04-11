SIR के बाद छत्तीसगढ़ में मई-जून में होगा पहला चुनाव, निवार्चन अयोग ने शुरू की तैयारी

निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिन जगहों पर किसी जनप्रतिनिधि की मृत्यु हो गई हो। या फिर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त न होने के कारण, चुनाव में एक ही नाम आया, वो भी समीक्षा में खारिज एवं इस तरह के कई कारणों से उन वार्डों या पंचायत में उपचुनाव कराया जाता है। इस तरह से रायपुर जिले में भी मई-जून माह में उपचुनाव की तारीख तय होगी। क्योंकि मई के पहले हफ्ते तक मतदाता का अंतिम प्रकाशन होगा। जिसके बाद चुनाव कराया जाएगा। इसमें रायपुर के बिरगांव निगम में 32 नंबर वार्ड में जनप्रतिनिधि की मृत्यु के कारण चुनाव होगा। वहीं सरपंच पद के लिए 3 और पंच के 23 पद के लिए चुनाव होंगे।