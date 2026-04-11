पांच बच्चा पैदा करने की अपील, आदिवासी नेता के बयान पर मचा बवाल, मामले में CM साय का आया बयान

नंद कुमार साय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हम दो, हमारे दो के राष्ट्रीय नारे का सबसे अधिक पालन आदिवासी समाज ने किया है, जिसका खामियाजा समाज को अपनी आबादी खोकर भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि जनसंख्या घटने से आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और विशेषकर राजनीतिक ताकत कमजोर हो रही है। साय ने केवल परिवार विस्तार की बात ही नहीं की, बल्कि आगामी जनगणना को लेकर भी समाज को सजग रहने की चेतावनी दी। उन्होंने आशंका जताई कि जनगणना में आंकड़ों की हेरफेर हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपील की कि धर्म के कॉलम में समाज के लोग केवल आदिवासी ही दर्ज कराएं ताकि उनकी विशिष्ट पहचान बनी रहे।