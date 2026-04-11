NHM कर्मचारियों का फिर आंदोलन का ऐलान? 12 अप्रैल की बैठक पर टिकी नजरें, कुछ मांगें अभी भी अधूरी..!

NHM के तहत प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होती हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इसी मिशन के तहत सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में हड़ताल होने पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।