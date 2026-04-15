ATM तोड़फोड़ कर चोरी की कोशिश नाकाम, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में कबूला जुर्म

ATM Theft Attempt: छत्तीसगढ़ के छुईखदान थाना क्षेत्र के उदयपुर में ATM मशीन को तोड़कर पैसे चोरी करने की कोशिश का मामला सामने आया है। 14 अप्रैल 2026 को ATM की देखरेख करने वाले व्यक्ति ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि ATM मशीन बंद पड़ी थी और लॉबी की लाइट भी बंद थी। जांच करने पर पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मशीन को नुकसान पहुंचाकर चोरी का प्रयास किया है।