5% मुनाफे का झांसा देकर 15 करोड़ की ठगी, गिरफ्तारी न होने पर SP ऑफिस पहुंचे पीड़ित

सोमवार को बड़ी संख्या में निवेशक फिर एसपी कार्यालय पहुंचे थे। जहां पुलिस उन्हें कोर्ट से जमानत की जानकारी देते हुए निवेशकों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पीड़ितों ने बताया उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी-ब्याह से लेकर मकान निर्माण सहित अन्य बड़े कार्यों के लिए बैंक में पैसा जमा कर रखे थे, लेकिन इस बीच कुछ एजेंटों के माध्यम से अमित लिल्हारे ने उन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रुपए कमाने का झांसा दिया। इसके एवज में उन्हें हर महीने 5 प्रतिशत मुनाफा और मूल रकम की गारंटी ली।