Jholachhap Doctor: राजनांदगाव में खुलेआम मरीजों की जान से खिलवाड़, ड्रिप चढ़ाकर चला गया झोलाछाप, पति से कहा-खत्म होने पर हटा देना

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ड्रिप चढ़ाने के दौरान मरीज की लगातार निगरानी आवश्यक होती है। गलत मात्रा, संक्रमण, एलर्जी अथवा अन्य जटिलताओं की स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन तोडक़े और आसपास के क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों को ड्रिप लगाकर भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई कथित डॉक्टर बिना किसी मान्यता प्राप्त डिग्री या वैध पंजीयन के इलाज कर रहे हैं। मामूली बुखार, कमजोरी और अन्य सामान्य बीमारियों में भी धड़ल्ले से ड्रिप चढ़ाई जा रही है। ड्रिप खत्म होने के बाद परिजनों को सुई निकालने की सलाह दी जाती है, जिससे संक्रमण और गंभीर दुर्घटना का खतरा बना रहता है।