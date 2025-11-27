भाजयुमो में बड़ा बदलाव! दिसंबर में जारी होगी नए जिलाध्यक्षों की सूची

BJP नेताओं के मुताबिक, हर ज़िले से तीन कैंडिडेट को एक पैनल के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। इन नामों को BJP ज़िला अध्यक्ष चुनेंगे। पैनल पर विचार-विमर्श के बाद BJYM कमेटी लिस्ट तैयार करेगी। (BJYM District President Chhattisgarh) फ़ाइनल लिस्ट सीनियर नेताओं को भेजी जाएगी। उनकी मंज़ूरी के बाद ही ज़िला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। इसका मतलब है कि ज़िला अध्यक्षों के चयन में कई लेवल की जांच और आम सहमति शामिल होगी।