भाजयुमो में बड़ा बदलाव! दिसंबर में जारी होगी नए जिलाध्यक्षों की सूची

BJYM जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट (photo source- Patrika)
BJYM District President List: छत्तीसगढ़ में जल्द ही भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) की नई टीम बनेगी। दिसंबर में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की उम्मीद है। BJYM अध्यक्ष राहुल टिकरिहा अपनी नई टीम बनाने में व्यस्त हैं और इस बार संगठन ज्यादातर नए और एक्टिव युवाओं को मौका देने की तैयारी कर रहा है।
BJP नेताओं के मुताबिक, हर ज़िले से तीन कैंडिडेट को एक पैनल के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। इन नामों को BJP ज़िला अध्यक्ष चुनेंगे। पैनल पर विचार-विमर्श के बाद BJYM कमेटी लिस्ट तैयार करेगी। (BJYM District President Chhattisgarh) फ़ाइनल लिस्ट सीनियर नेताओं को भेजी जाएगी। उनकी मंज़ूरी के बाद ही ज़िला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। इसका मतलब है कि ज़िला अध्यक्षों के चयन में कई लेवल की जांच और आम सहमति शामिल होगी।
सूत्रों के मुताबिक, दिसंबर में जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट जारी हो सकती है। ऑर्गनाइजेशन के टॉप लीडर इस प्रक्रिया पर करीब से नज़र रख रहे हैं। इसका मकसद डिस्ट्रिक्ट यूनिट में मज़बूत लीडरशिप बनाना और टीम में एनर्जी और यूथ लाना है।
BJYM District President List: जिलाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की स्क्रूटनी चल रही है।(BJYM New Team 2025) कमेटी खास बातों पर ध्यान दे रही है। जैसे: उम्मीदवार की बिना किसी शक के और साफ इमेज, संगठन में एक्टिव भागीदारी, अनुशासनहीनता या विवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं, युवाओं पर मजबूत पकड़ और लीडरशिप की क्षमता।
स्क्रूटनी के दौरान विवादित या अनुशासन तोड़ने वाले मामलों को पहले ही खत्म किया जा रहा है। वहीं भाजयुमो की कोर कमेटी चाहती है कि जिलाध्यक्ष ऐसा चेहरा हो, जो संगठन को मजबूत कर सके और पार्टी की युवा ब्रिगेड को नई दिशा दे सके।
