NIT चौपाटी विवाद गरमाया… कांग्रेस ने BJP विधायक मूणत के पोस्टर पर पोती कालिख, FIR दर्ज

NIT चौपाटी (NIT Chaupati Case) को गिराने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही चौपाटी की दुकानें आमानाका में शिफ्ट कर दी गई हैं, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमला करता रहता है। कांग्रेस नेताओं ने कुछ दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव से मुलाकात की और सात दिन के अंदर जांच कमेटी बनाने की मांग की। कांग्रेस का दावा है कि अधिकारियों ने शुरू में चौपाटी के लिए परमिशन दी थी, लेकिन अब वे इसे गैर-कानूनी बताकर गिरा रहे हैं। इस मुद्दे पर विरोध और राजनीतिक बयानबाजी जारी है।