NIT चौपाटी विवाद गरमाया… कांग्रेस ने BJP विधायक मूणत के पोस्टर पर पोती कालिख, FIR दर्ज

रायपुर में मूणत के पोस्टर पर कालिख (photo source- Patrika)
Raipur NIT Chaupati: NIT चौपाटी विवाद को लेकर रायपुर में राजनीति तेज हो गई है। बुधवार को यूथ कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत के पोस्टर (BJP MLA Rajesh Munat Poster) पर कालिख पोतकर विरोध जताया। यह पोस्टर उसी जगह पर लगाया गया था, जहां पहले नए नालंदा कैंपस के निर्माण की घोषणा की गई थी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, नारे लगाए और पोस्टर को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की।
पुलिस ने पोस्टर को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। शिकायत दिनेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे यूनिवर्सिटी गेट के पास डेवलपमेंट के काम से जुड़ा एक पोस्टर फाड़कर (Raipur Congress vs BJP) उसे खराब कर दिया गया। इस मामले में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद उर्फ भक्कू कश्यप और उनके साथियों को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
NIT चौपाटी (NIT Chaupati Case) को गिराने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही चौपाटी की दुकानें आमानाका में शिफ्ट कर दी गई हैं, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमला करता रहता है। कांग्रेस नेताओं ने कुछ दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव से मुलाकात की और सात दिन के अंदर जांच कमेटी बनाने की मांग की। कांग्रेस का दावा है कि अधिकारियों ने शुरू में चौपाटी के लिए परमिशन दी थी, लेकिन अब वे इसे गैर-कानूनी बताकर गिरा रहे हैं। इस मुद्दे पर विरोध और राजनीतिक बयानबाजी जारी है।
चौपाटी विवाद की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति बने।
जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
राजनीतिक दबाव में निर्णय लेने वाले जनप्रतिनिधियों की भूमिका की जांच हो।
भविष्य की कार्रवाईयों के लिए स्पष्ट नीति प्रकाशित की जाए।
Raipur NIT Chaupati: वहीं कांग्रेसियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर इन मुद्दों (Raipur Political Controversy) पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।
