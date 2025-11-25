BJP-कांग्रेस आमने-सामने, स्मार्ट सिटी के 19.50 करोड़ के बीच बड़ा सवाल- एक चौपाटी बंद, दूसरी क्यों चालू?

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के एजुकेशन हब में साइंस कॉलेज मैदान के पास यूथ हब फूड कोर्ट चौपाटी बर्बाद हो चुकी है। परंतु राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इसे लेकर एक सवाल यह उठ रहा है कि यदि सरकारी कोष से करोड़ों रुपए का यह निर्माण अवैध था तो बूढ़ातालाब के पाथवे पर छात्राओं के स्कूल गेट से लेकर आबाद हो रही चौपाटी वैध कैसे है? इस मसले पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं।