विवाद की आग में चौपट हुई चौपाटी! रेलवे नोटिस के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ी, जानें पूरा मामला…

इसी के तहत आमानाका ओवरब्रिज के पास चौपाटी से लेकर ब्रिज के नीचे नगर निगम ने जिन छोटे-छोटे व्यापारियों को शिट किया था, उन्हें भी खाली करने के लिए नोटिस थमा दिया है। ऐसे 32 लोग प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि वे 10-15 सालों से ब्रिज के नीचे काम करते आ रहे हैं। इसी से उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। प्रभावितों ने बताया कि रोजी-रोटी बचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। इसके साथ ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल से भी बचाने की गुहार लगाई है।