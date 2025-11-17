विवाद की आग में चौपट हुई चौपाटी! रेलवे नोटिस के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्मार्ट सिटी कंपनी की आमानाका ओवरब्रिज के पास वाली चौपाटी विवादों में फंस गई है। जिसे करीब दो करोड़ की लागत से बनाया था। अब उस जगह पर रेलवे ने नोटिस चस्पा करते हुए अपना दावा ठोक दिया है। साथ ही नगर निगम जिस साइंस कॉलेज मैदान चौपाटी को शिट करने की तैयारी में था, उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
रेलवे से नोटिस जारी होने के साथ ही निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय रविवार को मौके पर पहुंचे और साइंस कॉलेज चौपाटी को उजाड़ने के विरोध में मोर्चा खोलने का भी ऐलान कर दिया है। रेलवे प्रशासन ने रेल पटरी के दायरे वाली जगह की नापजोख कराकर कब्जा मुक्त कराने के लिए ठोस कदम उठाया है।
इसी के तहत आमानाका ओवरब्रिज के पास चौपाटी से लेकर ब्रिज के नीचे नगर निगम ने जिन छोटे-छोटे व्यापारियों को शिट किया था, उन्हें भी खाली करने के लिए नोटिस थमा दिया है। ऐसे 32 लोग प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि वे 10-15 सालों से ब्रिज के नीचे काम करते आ रहे हैं। इसी से उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। प्रभावितों ने बताया कि रोजी-रोटी बचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। इसके साथ ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल से भी बचाने की गुहार लगाई है।
