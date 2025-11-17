CG News: राजनांदगांव-कोरबा में जल्द चलेगी CM ग्रामीण बस, जिला प्रशासन से मार्गों की जानकारी मांगी…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा का जल्दी ही विस्तार होगा। नक्सल प्रभावित सरगुजा और बस्तर के बाद राजनांदगांव के साथ ही कोरबा जिले में इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा दोनों स्थानीय आरटीओ और जिला प्रशासन से जानकारी मांगी है। उक्त जिलों में संचालित बस सेवा, सड़कों की स्थिति और कनेक्टिविटी का ब्योरा देने कहा गया है।