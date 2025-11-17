Patrika LogoSwitch to English

CG News: राजनांदगांव-कोरबा में जल्द चलेगी CM ग्रामीण बस, जिला प्रशासन से मार्गों की जानकारी मांगी…

CG News: रायपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा का जल्दी ही विस्तार होगा। नक्सल प्रभावित सरगुजा और बस्तर के बाद राजनांदगांव के साथ ही कोरबा जिले में इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 17, 2025

CG News: राजनांदगांव-कोरबा में जल्द चलेगी CM ग्रामीण बस, जिला प्रशासन से मार्गों की जानकारी मांगी...(photo-patrika)

CG News: राजनांदगांव-कोरबा में जल्द चलेगी CM ग्रामीण बस, जिला प्रशासन से मार्गों की जानकारी मांगी...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा का जल्दी ही विस्तार होगा। नक्सल प्रभावित सरगुजा और बस्तर के बाद राजनांदगांव के साथ ही कोरबा जिले में इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा दोनों स्थानीय आरटीओ और जिला प्रशासन से जानकारी मांगी है। उक्त जिलों में संचालित बस सेवा, सड़कों की स्थिति और कनेक्टिविटी का ब्योरा देने कहा गया है।

CG News: सड़कों के बाद बसों का संचालन

बताया जाता है कि राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवा की स्थिति को देखते हुए पिछले काफी समय से इसकी कवायद चल रही थी। 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना’ का शुभारंभ किया था।

प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग में 34 बसें 11 जिलों के करीब 250 गांव को जोड़ा गया है। जल्दी ही 22 बसे दोनों ही संभागों में चलेगी। उक्त संभाग में कुल 100 बसों का संचालन किया जाना है।

जिला प्रशासन से मार्गों की जानकारी मांगी

अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के बाद बसों का संचालन शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। यह महत्वाकांक्षी पहल उन गांवों तक बस सेवा पहुँचाने के लिए शुरू की गई है, जहां अब तक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है।

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक निर्बाध बस कनेक्टिविटी स्थापित करना है। इससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बाजार जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। सरकार ने इस योजना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बस संचालकों को ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ प्रदान करने का प्रावधान किया है।

