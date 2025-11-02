CG Suspend News: कलेक्ट्रेट में नशे में धुत मिला शिक्षा विभाग का भृत्य, डीईओ ने तत्काल किया निलंबित

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 28 अक्टूबर को घटी, जब कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय जनदर्शन कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान संतोष कुमार डौड़े नशे की हालत में वहां पहुंच गया और अनुशासनहीन व्यवहार करने लगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, विभाग इस मामले को उदाहरण के रूप में लेकर अन्य कर्मचारियों को भी अनुशासन में रहने की चेतावनी देने की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा इस तरह का अनुचित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।