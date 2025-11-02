CG Suspend News: कलेक्ट्रेट में नशे में धुत मिला शिक्षा विभाग का भृत्य, डीईओ ने तत्काल किया निलंबित

नशे में धुत मिला शिक्षा विभाग का भृत्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Suspend News: जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट में मंगलवार को एक शर्मनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे शिक्षा विभाग की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, शिक्षा विभाग में पदस्थ भृत्य संतोष कुमार डौड़े नशे की हालत में कार्यालय पहुंच गया। उसकी हरकतों से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संतोष कुमार डौड़े पूरी तरह नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। नशे की हालत में वह भू-अभिलेख शाखा के सामने जमीन पर लेट गया। यह नजारा देख वहां मौजूद कर्मचारी और आम नागरिक हैरान रह गए। कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया।
घटना की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) जी.आर. चतुर्वेदी ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए भृत्य संतोष कुमार डौड़े को निलंबित कर दिया। आदेश में डीईओ ने स्पष्ट उल्लेख किया कि संबंधित कर्मचारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है और यह शासकीय कर्मचारी के अनुशासन व गरिमा के प्रतिकूल है।
निलंबन अवधि के दौरान संतोष कुमार डौड़े का मुख्यालय बेरला विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमों के अनुसार उसे जीविकाभत्ता (सब्सिस्टेंस अलाउंस) प्राप्त होगा।
जानकारी के मुताबिक, यह घटना 28 अक्टूबर को घटी, जब कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय जनदर्शन कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान संतोष कुमार डौड़े नशे की हालत में वहां पहुंच गया और अनुशासनहीन व्यवहार करने लगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, विभाग इस मामले को उदाहरण के रूप में लेकर अन्य कर्मचारियों को भी अनुशासन में रहने की चेतावनी देने की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा इस तरह का अनुचित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग