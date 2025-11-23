Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

चौपाटी शिफ्टिंग में उभरा दर्द! रोजी-रोटी छिनी, भविष्य को लेकर चिंतित दुकानदार, कहा- एक फैसले ने खत्म कर दी हमारी दुनिया…

Raipur NIT Chaupati: रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान के पास से शनिवार को आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट की गई चौपाटी के कारण कारोबारियों को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 23, 2025

चौपाटी शिफ्टिंग में उभरा दर्द! रोजी-रोटी छिनी, भविष्य को लेकर चिंतित दुकानदार, कहा- एक फैसले ने खत्म कर दी हमारी दुनिया...(photo-patrika)

Raipur NIT Chaupati: छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान के पास से शनिवार को आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट की गई चौपाटी के कारण कारोबारियों को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा है। कुछ कारोबारियों ने लोन और उधार लेकर दुकान खोली थी। इससे उनका जीवन पटरी पर चल रहा था, चौपाटी के अचानक शिफ्टिंग से उन्हें रोजी-रोटी की चिंता सताने लगी है।

आमानाका में दुकानें पहुंचने के बाद भी किसी कारोबारी ने अपनी दुकान नहीं खोली। उनका कहना है कि दुकान का सामान जमाने में ही पूरा दिन निकल गया। यह जगह लोगों के लिए नई होगी, ऐसे में ग्राहक आने में समय लगेगा। पत्रिका ने प्रभावित हुए ऐसे ही कुछ दुकानदारों से उनकी पीड़ा के बारे में जाना।

Raipur NIT Chaupati: अजीविका की चिंता बढ़ गई

मोमोज विक्रेता अमित कुमार ने कहा, अब तो हमें अपनी अजीविका की चिंता है क्योंकि नई जगह चौपाटी शिफ्ट होने पर भी संशय है। शिफ्ट हो भी जाए तो वहां बिजनेस करना आसान नहीं लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। दुकानदार अभिषेक चंसोरिया ने कहा, चौपाटी हटने से हमारी रोजी-रोटी छिन गई। यहां लगभग 60 दुकानें थीं, जिनसे करीब 500-700 लोगों का घर चलता था। व्यक्तिगत रूप से भी 5 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है जो हमने अपने स्टार्टअप में लगाया था। पहले दिन की आमदनी ठीक-ठाक हो जाती थी, घर चलता था।

अब तो कोई स्थिति ही नहीं बची। ऐसा लग रहा है जैसे पेट पर लात मार दी गई हो। हमारा सबकुछ एक ही फैसले में खत्म हो गया। हम यहां दो साल से मेहनत कर रहे थे। आगे की प्लानिंग भी यहीं की थी, लेकिन अब हमें बिना किसी स्पष्ट व्यवस्था के हटा दिया गया। हम सच में नि:शब्द हैं, स्तब्ध हैं, समझ नहीं पा रहे कि भविष्य कैसा होगा। हर शाम कॉलेज से छूटकर बच्चे आते थे। हंसते थे, बोलते थे- भैया कोल्ड कॉफी पिलाओ। उनकी वह मुस्कान, वह अपनापन बस वही बातें दिल में सबसे ज्यादा चुभ रही हैं। सब खत्म हो गया।

खुद ही बेरोजगार हो गए

चाइनीज आइटम के विक्रेता परवेज अली ने कहा, आज के दौर में नौकरी की वैसे भी कमी है। इसलिए स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं। हमने भी दूसरों को रोजगार देने वाली बात से प्रेरित होकर यह कम शुरू किया था लेकिन अब हम खुद ही बेरोजगार हो गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 11:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / चौपाटी शिफ्टिंग में उभरा दर्द! रोजी-रोटी छिनी, भविष्य को लेकर चिंतित दुकानदार, कहा- एक फैसले ने खत्म कर दी हमारी दुनिया…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: दो दिन से लापता नाबालिग का मिला शव, इस हाल में देख लोगों के उड़े होश… हत्या की आशंका

नाबालिग का मिला शव (प्रतिकात्मक तस्वीर)
क्राइम

DGP मीटिंग की तैयारी पूरी! देश भर के अफसर 26-27 को पहुंचेंगे रायपुर, 500 जवानों की तैनाती…

DGP मीटिंग की तैयारी पूरी! देश भर के अफसर 26-27 को पहुंचेंगे रायपुर, 500 जवानों की तैनाती...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: शराब से हर माह 40 युवाओं की मौत, रायपुर में बढ़ती लत ने बजाई खतरे की घंटी…

CG News: शराब से हर माह 40 युवाओं की मौत, रायपुर में बढ़ती लत ने बजाई खतरे की घंटी...(photo-patrika)
रायपुर

WPL Auction 2025: 27 नवंबर को महिला प्रीमियर लीग नीलामी, छत्तीसगढ़ की 4 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट में शामिल…

WPL Auction 2025: 27 नवंबर को महिला प्रीमियर लीग नीलामी, छत्तीसगढ़ की 4 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट में शामिल...(photo-patrika)
रायपुर

शिक्षकों को नया टास्क… कुत्ता नर या मादा, पालतू हैं या आवारा, रखेंगे हिसाब

CG News, dog
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.