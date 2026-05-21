छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सरकार एकमुश्त दे रही 6 हजार रुपए, अब तक 72 करोड़ रुपए जारी, आज ही करें अप्लाई

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के लिए कई कल्‍याणकारी योजनाएं लागू की है। साय सरकार की महतारी वंदन योजना के अलावा केंद्र की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत म​हिलाओं की आर्थिक सहायता के साथ-साथ सही पोषण और स्वास्थ्य की चिंता खत्म हो रही है। ( Chhattisgarh govt Scheme ) दरअसल प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के पात्र हितग्राही को सरकार एकमुश्त 6 हजार रुपए सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित कर रही है। जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे गर्भावस्था के दौरान अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रख सकें। यह योजना क्‍या है, इसके ल‍िए आवेदन कैसे क‍िया जाएगा, आइए जानते हैं।