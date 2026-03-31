Raipur Protest News: कांग्रेस नेता ने शराब दुकान के पास बांटे गुलाब फूल, रायपुर में हुआ अनोखा विरोध प्रदर्शन…

उन्होंने कहा कि सोनकर पारा, आनंद नगर, ब्रह्मदेव कॉलोनी और BSUP जैसे इलाकों में रहने वाली महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शाम होते ही रिंग रोड और सर्विस रोड पर शराबियों की भीड़ लग जाती है, जिससे छेड़छाड़, ट्रैफिक जाम, लूट, सड़क हादसे और चाकूबाजी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं।