शादी का झांसा, निजी फोटो और फिर ब्लैकमेलिंग… युवती से 1.67 लाख की ऑनलाइन ठगी, राजनांदगांव का मामला

आरोप है कि निजी जानकारी और फोटो हासिल करने के बाद आरोपी का रवैया बदल गया। उसने युवती की तस्वीरों और व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करने की धमकी देना शुरू कर दिया। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि यदि उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह युवती की निजी तस्वीरें और जानकारी वायरल कर देगा। इस धमकी से परेशान युवती आरोपी के दबाव में आ गई। इसके बाद आरोपी ने उससे पैसों की मांग शुरू कर दी। धीरे-धीरे यह रकम बढ़ती गई और आरोपी ने ऑनलाइन माध्यम से युवती से कुल 1 लाख 67 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए।