26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Budget Session: PMGSY की निविदा शर्तों में बदलाव से बवाल, विधानसभा में गूंजा मामला, BJP नेताओं ने की शिकायत

CG Budget Session: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चतुर्थ चरण में 2225 करोड़ रुपए की प्रस्तावित 774 किमी सड़क निर्माण के शुरू होने के पहले ही घमासान मच गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Feb 26, 2026

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ विधानसभा (photo source- Patrika)

CG Budget Session: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चतुर्थ चरण में 2225 करोड़ रुपए की प्रस्तावित 774 किमी सड़क निर्माण के शुरू होने के पहले ही घमासान मच गया है। इसके लिए जारी किए गए टेंडर में फेरबदल करने पर विधानसभा में सवाल लगाए गए है। इसमें टेंडर की शर्तो को बदलने को लेकर सवाल किया गया है।

पीएमजीएसवाय के तहत प्रस्तावित सड़कों के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य अभियंता केके कटारे द्वारा 105 ग्रुप/पैकेज/समूह बनाकर निविदा आमंत्रित की गई है। लेकिन, इसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों में फेरबदल किया गया है। साथ ही निर्धारित मानकों को बदल दिया गया है। साथ ही 3 बार संशोधन किया गया है।

टेंडर के आमंत्रण के समय एफडीआर डबल राशि को बैंक गारंटी या उसको एफडीआर किया गया है। वहीं बिना कारण टेंडर भरने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 कर ऑफ लाइन शपथ पत्र 2 फरवरी 2026 कर दिया गया है। बता दें कि इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की गई है।

यहां बनाई जानी है सड़क

राज्य के 24 जिले में 774 किमी सड़क बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। इसमें प्रमुख रूप से आदिवासी एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के साथ 100 आबादी ग्रामों को बारामासी सड़क से जोडा जाना प्रस्तावित है। इसके लिए निविदाकार को ऑफलाइन शपथपत्र जमा करने के लिए कम से कम 3 कार्यदिवस दिया जाना है लेकिन, इसमें फेबदल किया गया है। सड़क निर्माण करने से पहले जमीन अधिग्रहित करना है। लेकिन, निविदा जारी होने के बाद जमीन ही नहीं ली गई है।

निर्माणधीन सड़क के लिए निविदाकार डामर प्लांट लीज पर ले सकता है। इसमें फेरबदल कर निर्माण क्षेत्र के 90 किमी का दायरा तय किया गया है। वहीं निविदा दस्तावेज के अनुसार इस्टीमेड कास्ट के नीचे की निविदा पर रेट का एनालिसिस मंगाकर परीक्षण के बाद अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा कराने पर अनुबंध होगा। 774 सड़कों की बड़ी राशि का पैकेज 30-40 करोड़ की लागत का तीन चार ब्लॉक को जोड़कर निविदा आमंत्रित कर मानक निविदा दस्तावेज के विपरीत मनमानी शर्त जोड़ी है ताकि अपने चहेते ठेकेदार को निविदा देने पर आसानी हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 08:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Budget Session: PMGSY की निविदा शर्तों में बदलाव से बवाल, विधानसभा में गूंजा मामला, BJP नेताओं ने की शिकायत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

होली से पहले सरकार का बड़ा फैसला, निकाय कर्मियों के लिए 62.85 करोड़ जारी, लंबित वेतन का होगा भुगतान

चुंगी क्षतिपूर्ति मद से 51.71 करोड़ आवंटित (photo-patrika)
रायपुर

बजट में कर्मचारियों को बड़ी राहत… कैशलेस इलाज की घोषणा पर CM साय का अभिनंदन, कर्मचारी फेडरेशन ने की मुलाकात

CM से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Viral Video: बर्थडे पार्टी में युवकों ने लहराया हथियार, सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा वीडियो

हथियार लहराते युवकों का वीडियो वायरल (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: शिक्षा विभाग में अनियमितताओं का अंबार! 4 सत्रों में 44 अफसरों पर आरोप, 33 शिकायतें लंबित

चार सत्रों में 44 अधिकारियों पर अनियमित्ता (photo source- Patrika)
रायपुर

5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों की याचिका खारिज, जानें मामला…

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.