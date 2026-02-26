होली से पहले सरकार का बड़ा फैसला, निकाय कर्मियों के लिए 62.85 करोड़ जारी, लंबित वेतन का होगा भुगतान

प्रदेश के 11 नगर निगमों को कुल 25 करोड़ 5 लाख 34 हजार रुपए की राशि वेतन और चुंगी क्षतिपूर्ति मद में प्रदान की गई है। नगर निगम भिलाई को 4 करोड़, बिलासपुर को 5 करोड़, दुर्ग को 1 करोड़ 65 लाख 92 हजार, राजनांदगांव को 3 करोड़, जगदलपुर को 1 करोड़ 50 लाख, अंबिकापुर को 3 करोड़, चिरमिरी को 2 करोड़, रिसाली को 2 करोड़, बिरगांव को 54 लाख 55 हजार, धमतरी को 1 करोड़ 7 लाख एवं भिलाई-चरोदा को 1 करोड़ 27 लाख 87 हजार रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों को चुंगी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत 7 करोड़ 51 लाख 55 हजार 420 रुपए भी आवंटित किए गए हैं।