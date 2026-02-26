57 लाख की जमीन नीलामी में ठगी! रजिस्ट्री के बाद भी नहीं मिला कब्जा, रायपुर में FIR दर्ज

मामले में फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों तुषार, इकबाल और बुधराम के नाम भी सामने आए हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि रजिस्ट्री दस्तावेज, भुगतान के सबूत और बंधक संपत्ति की स्थिति की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में अन्य संभावित पीड़ितों से भी संपर्क किया जा रहा है।