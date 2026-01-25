Sex Racket: घर की आड़ में चल रहा था धंधा! इस हालत में पकड़े गए 3 युवक और 5 युवतियां

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मकान मालकिन का नाम सुरती पटेल है, जो डिंगापुर और रामपुर के बीच एक बस्ती में रहती है। आरोप है कि घर में सेक्स रैकेट चल रहा था। जब रहने वालों ने विरोध किया, तो मकान मालकिन ने उनके साथ गाली-गलौज की और धमकी दी। गुस्साए रहने वालों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने रेड मारी। रेड के दौरान वहां मौजूद लड़के-लड़कियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ लिया।