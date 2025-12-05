5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Amit Baghel surrendered: अमित बघेल ने किया सरेंडर, थाने के बाहर उमड़ी समर्थकों की भीड़

Amit Baghel surrendered: छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने आज देवेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। इस दौरान थाने के बाहर उनके समर्थकों की बड़ी भीड़ उमड़ी।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 05, 2025

अमित बघेल ने किया सरेंडर

अमित बघेल ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)

Amit Baghel surrendered: छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने आज रायपुर के देवेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। उनके सरेंडर की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी।

Amit Baghel surrendered: सरेंडर के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की

जानकारी के मुताबिक अमित बघेल के खिलाफ कुछ समय से अलग-अलग मामलों में कानूनी कार्रवाई चल रही थी। आज उन्होंने खुद ही पुलिस स्टेशन में अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। ज़रूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद समर्थकों ने भी नारे लगाए और सरेंडर के दौरान अमित बघेल के लिए अपना सपोर्ट दिखाया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

2 महीने से फरार चल रहे थे अमित बघेल

Amit Baghel surrendered: बघेल आपत्तिजनक बयानों से जुड़े एक मामले में करीब 2 महीने से फरार थे। इसी बीच शुक्रवार को उनकी मां का निधन भी हो गया। उनके शव को उनके पैतृक गांव पथरी ले जाया गया है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरेंडर करने के बाद बघेल अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि, अपनी जुबान पर लगाम रखें। जहां-जहां FIR दर्ज है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करें। कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई राहत नहीं दी जाएगी और कानून अपना काम करेगा।

Updated on:

05 Dec 2025 01:39 pm

Published on:

05 Dec 2025 01:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Amit Baghel surrendered: अमित बघेल ने किया सरेंडर, थाने के बाहर उमड़ी समर्थकों की भीड़

