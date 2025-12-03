Amit Baghel Surrender: अमित बघेल 5 दिसंबर को करेंगे सरेंडर! बोले- भागने वालों में नहीं…

अमित बघेल सरेंडर (photo source- Patrika)
Amit Baghel Surrender: समाज के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में फरार चल रहे छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल जल्द ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वे इसी हफ्ते-संभावित रूप से 5 दिसंबर को सरेंडर कर सकते हैं।
अंडरग्राउंड रहने के दौरान अमित बघेल ने एक निजी यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे भागने वालों में नहीं हैं। उन्होंने खुद को “छत्तीसगढ़ की मिट्टी का बेटा” बताते हुए कहा कि वे यहीं रहकर कानून की प्रक्रिया का सामना करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे।
अमित बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि 7 राज्यों की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। कई जगह छापेमारी भी की गई, लेकिन वे गिरफ्तारी से बचते रहे।
Amit Baghel Surrender: इंटरव्यू में बघेल ने स्वीकार किया कि कानून से बच पाना संभव नहीं है और वे जल्द ही सामने आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी समाज या धर्म का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता और जो व्यक्ति समाज में जहर फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वह कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो।
