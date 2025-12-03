Amit Baghel Surrender: अमित बघेल 5 दिसंबर को करेंगे सरेंडर! बोले- भागने वालों में नहीं…

अंडरग्राउंड रहने के दौरान अमित बघेल ने एक निजी यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे भागने वालों में नहीं हैं। उन्होंने खुद को “छत्तीसगढ़ की मिट्टी का बेटा” बताते हुए कहा कि वे यहीं रहकर कानून की प्रक्रिया का सामना करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे।