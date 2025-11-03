Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

CG News: अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गिरफ़्तारी को लेकर निकाली रैली, यह है प्रमुख मांगे

CG News रैली के दौरान समाजजन भगवान झूलेलाल, छत्तीसगढ़ महतारी का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। वहीं अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी नारेबाजी कर रहे थे।

धमतरी

image

Love Sonkar

Nov 03, 2025

CG News: अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गिरफ़्तारी को लेकर निकाली रैली, यह है प्रमुख मांगे

CG News: रायपुर निवासी अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेेकर समाजजनों में आक्रोश है। रविवार को पूज्य सिंधी समाज के आह्वान पर समाजजनों ने दोपहर तक अपनी प्रतिष्ठानें बंद रखी। सुबह 11 बजे मकई चौक से हाथों में झंडा और बैनर पोस्टर लेकर शहर में अक्रोश रैली निकाली।

रैली के दौरान समाजजन भगवान झूलेलाल, छत्तीसगढ़ महतारी का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। वहीं अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी नारेबाजी कर रहे थे। विशाल रैली में समाजजनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। यह रैली बालक चौक, मठ मंदिर चौक, सदर बाजार, कचहरी चौक होते हुए एसडीएम दफ्तर पहुंची। यहां चार सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम अतिरिक्त तहसीलदार कुसुम प्रधान को ज्ञापन सौंपा गया। पश्चात सिटी कोतवाली पहुंचे। यहां समाजजन अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर आड़े रहे। पुलिस प्रशासन के समझाईश के बाद भी समाजजन नहीं माने। समाजजनों ने एफआईआर दर्ज करने की जिद पर अड़े रहे।

उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पश्चात एएसपी मणिशंकर चंद्रा और सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी के निर्देश पर कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मरई ने अमित बघेल के खिलाफ जीरो में एफआईआर दर्ज किया। प्रदर्शन करीब २.३० घंटे तक चला। पूज्य सिंधी समाज के अध्यक्ष चंदू जसवानी ने कहा कि रायपुर के अमित बघेल सिंधी समाज के ईष्टदेव के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। सिंधी समाज अविभाजित भारत के निवासी है। जब देश का बंटवारा हुआ तब धर्म के आधार पर हुआ। बंगाल को आधा राज्य मिला, पंजाब को आधा राज्य मिला, लेकिन सिंध को कुछ नहीं मिला इसलिए सिंध के लोगों को भारत देश आने के लिए कहा गया। हम भी हिन्दू हैं। हमारे बड़े-बुुजुर्गों ने कड़ी मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया है।

हमारे बुजुर्ग यही जन्म लिए, तो हम पाकिस्तानी कैसे हो गए। अमित बघेल ने सिंधी समाज के ईष्टदेव सहित समाज का भी अपमान किया है। अन्य समाज के इष्टदेव के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है, इसलिए यह आक्रोश रैली निकाली गई। ५ नवंबर को गुरूनानक जयंती है। इस दिन तक यदि अमित बघेल की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो सिंधी समाज सर्वसमाज का सहयोग लेकर धमतरी बंद का आह्वान करेगा। साथ ही प्रदेश स्तर पर सिंधी समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

उन्होंने शासन-प्रशासन से अमित बघेल के खिलाफ रासुका लगाने की भी मांग की है। इस अवसर पर समाज के उपाध्यक्ष रामचंद वाधवानी, महेश रामरख्यानी, विदामल सुंदरानी, कन्हैय्या लालवानी, बंटी वाधवानी, शंकर वाधवानी, विजय मोटवानी, लालचंद नानकानी, जगत मूलवानी, जज्जू मूलवानी, सुनील वर्दयानी, अशोक नागवानी, मनीष रामानी, बंटी रामरख्यानी, अनिल केशवानी समेत समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

अधिवक्ता रजत जसूजा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समाज के ईष्टदेव या गुरू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आक्रोश रैली के चलते दोपहर २ बजे तक शहर की करीब ७५ प्रतिशत दुकानें बंद रही। समाज के रोमी सावलानी, राजेश चावला ने कहा कि सिंधी समाज सदैव देश की एकता, सद्भाव और शांति में विश्वास रखता है। समाज को पाकिस्तानी कहना केवल समाज नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र की एकता और भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा का भी अपमान है। उन्होंने अमित बघेल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।

ये हैं प्रमुख मांगें

राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में अमित बघेल की तुरंत गिरफ्तारी करने, अमित बघेल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत सख्त कार्रवाई करने, समाज की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने वालों पर कड़ी निगरानी करने, भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग शामिल हैं।

रायपुर निवासी अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के आराध्य देव के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। समाजजनों की मांग पर अमित बघेल नाम के व्यक्ति के खिलाफ जीरो में एफआईआर दर्ज कर संबंधित थाना को भेज रहे हैं। अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी धमतरी

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG News: अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गिरफ़्तारी को लेकर निकाली रैली, यह है प्रमुख मांगे

CG News: धमतरी का यह मिली बांध टूटा, अरबों लीटर पानी बर्बाद, गांव में मची अफरा-तफरी

CG News: धमतरी का यह मिली बांध टूटा, अरबों लीटर पानी बर्बाद, गांव में मची अफरा-तफरी
धमतरी

CG News: धान खरीदी में यहां के किसानों को मिली बड़ी छूट, एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्यता खत्म

एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन की अनिवार्यता खत्म (photo source- Patrika)
धमतरी

2 नवंबर को धमतरी बंद का आह्वान, भगवान झूलेलाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर सिंधी समाज में नाराज़गी

Dhamtari Bandh (photo source- Patrika)
धमतरी

Vivah Muhurat 2025: नवंबर-दिसंबर में विवाह के 17 शुभ मुहूर्त, 7 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, जानें Date

Vivah Muhurat 2025: नवंबर-दिसंबर में विवाह के 17 शुभ मुहूर्त, 7 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, जानें Date(photo-patrika)
धमतरी

धान खरीदी लक्ष्य पर बड़ा संकट! अंतिम दिन तक 3000 से अधिक किसानों का नहीं हुआ पंजीयन…

धान खरीदी लक्ष्य पर बड़ा संकट! अंतिम दिन तक 3000 से अधिक किसानों का नहीं हुआ पंजीयन...(photo-patrika)
धमतरी
