CG News: अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गिरफ़्तारी को लेकर निकाली रैली, यह है प्रमुख मांगे

उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पश्चात एएसपी मणिशंकर चंद्रा और सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी के निर्देश पर कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मरई ने अमित बघेल के खिलाफ जीरो में एफआईआर दर्ज किया। प्रदर्शन करीब २.३० घंटे तक चला। पूज्य सिंधी समाज के अध्यक्ष चंदू जसवानी ने कहा कि रायपुर के अमित बघेल सिंधी समाज के ईष्टदेव के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। सिंधी समाज अविभाजित भारत के निवासी है। जब देश का बंटवारा हुआ तब धर्म के आधार पर हुआ। बंगाल को आधा राज्य मिला, पंजाब को आधा राज्य मिला, लेकिन सिंध को कुछ नहीं मिला इसलिए सिंध के लोगों को भारत देश आने के लिए कहा गया। हम भी हिन्दू हैं। हमारे बड़े-बुुजुर्गों ने कड़ी मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया है।