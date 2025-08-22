Unique protest: Video: हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, सडक़ पर उतरकर मांगी भीख, कहा- राज्य कोष में जमा करेंगे ये पैसे

अंबिकापुर. 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को अनोखा प्रदर्शन किया। शहर की सडक़ों पर उतरकर आम नागरिकों से भीख (Unique protest) मांगते हुए सरकार को जगाने का प्रयास किया। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, वेतनमान में सुधार और सेवा शर्तों का निर्धारण शामिल है।
दरअसल एनएचएम के कर्मचारी पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। विरोध-प्रदर्शन (Unique protest) के दौरान कर्मचारियों ने नागरिकों से मिली भीख की राशि को राज्य सरकार के कोष में जमा कराने की घोषणा करते हुए तंज कसा कि शायद इससे सरकार उन्हें नियमितीकरण का तोहफा दे सके।
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अब तक 100 से अधिक बार ज्ञापन और पत्र सरकार को सौंपे हैं, लेकिन हर बार उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। अब कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे चुका है और जब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक हड़ताल (Unique protest) जारी रहेगी।
स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हंै। इलाज के अभाव में मरीजों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। इधर संघ ने इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।