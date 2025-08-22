Unique protest: Video: हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, सडक़ पर उतरकर मांगी भीख, कहा- राज्य कोष में जमा करेंगे ये पैसे

दरअसल एनएचएम के कर्मचारी पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। विरोध-प्रदर्शन (Unique protest) के दौरान कर्मचारियों ने नागरिकों से मिली भीख की राशि को राज्य सरकार के कोष में जमा कराने की घोषणा करते हुए तंज कसा कि शायद इससे सरकार उन्हें नियमितीकरण का तोहफा दे सके।