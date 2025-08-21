Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Admission in Medical college: अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में अब तक एमबीबीएस के 85 स्टूडेंट्स ने लिया एडमिशन, अभी भी इतनी सीटें खाली

Admission in Medical college: मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की हैं कुल 125 सीटें, इनमें 101 राज्य और 18 ऑल इंडिया कोटे की है 18 सीटें

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 21, 2025

Admission in Medical college
MBBs students admission in Ambikapur Medical college (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एमबीबीएस प्रथम वर्ष (Admission in Medical college) में प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में ही आधे से अधिक सीटों पर छात्र-छात्राओं ने प्रवेश ले लिया है। राज्य कोटे के लिए 4 व स्टेट कोटे के लिए 2 दिन अभी शेष है। इससे पूर्व बुधवार तक कुल 85 छात्र-छात्राएं प्रवेश ले चुके हैं। कॉलेज में कुल 125 सीटें हैं, जिनमें से 101 सीटें राज्य कोटे और 18 सीटें अखिल भारतीय कोटे के लिए आरक्षित हैं।

मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर (Admission in Medical college) के लिए प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में संचालित होगी। अगर तीसरे चरण में भी प्रवेश पूर्ण नहीं होता है तो अंतिम चरण के लिए भी प्रवेश लिया जाएगा। ऑल इंडिया कोटे के लिए पहला चरण 14 से 22 अगस्त तक और राज्य कोटे का पहला चरण 18 से 24 अगस्त तक चलाया जा रहा है।

इस दौरान चयनित छात्रों को दस्तावेज सत्यापन के बाद प्रवेश प्रदान किया जा रहा है। बुधवार तक स्टेट कोटे से 81 व ऑल इंडिया कोटे से 4 यानी कुल 85 छात्र-छात्राएं प्रवेश (Admission in Medical college) ले चुके हैं। प्रवेश प्रक्रिया कॉलेज के डीन डॉ. अविनाश मेश्राम की उपस्थिति में संपन्न हुई।

साथ ही एडमिशन नोडल अधिकारी डॉ. रंजना सिंह आर्य, समन्वयक डॉ. परमानंद अग्रवाल, स्क्रूटनी प्रभारी डॉ. आभा एक्का और डॉ. अभिजीत दीवान समेत अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। सभी छात्रों के दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही प्रवेश को अंतिम रूप दिया गया।

Admission in Medical college: सभी 125 सीट भरने की उम्मीद

छात्रों को प्रवेश (Admission in Medical college) के समय नीट व यूजी स्कोरकार्ड, अलॉटमेंट लेटर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास और जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) तथा पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। छात्रों और उनके अभिभावकों ने कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं, प्रशासनिक सहयोग और सुव्यवस्थित प्रक्रिया की सराहना की।

मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि शेष सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया (Admission in Medical college) नियत तिथियों तक जारी रहेगी और इस सत्र में भी सभी 125 सीट भरने की उम्मीद है।

ऑल इंडिया कोटे से 4 लोगों ने लिया प्रवेश

ऑल इंडिया कोटे की कुल सीट 18 है। 18 सीटों के पहले चरण व दूसरे राउंड में भरने की उम्मीद काफी कम रहती है। हालांकि पहले चरण में 4 लोगों ने प्रवेश (Admission in Medical college) लिया है। अधिकांश छात्र-छात्राएं ऑल इंडिया के लिए पहले चरण में प्रवेश लेकर अपग्रेडेशन में चले जाते हैं। इसलिए ऑल इंडिया की सीटें अंतिम चरण में ही भरने की उम्मीद रहतीं हैं।

सितंबर से क्लास शुरू

5 सितंबर से पूर्व नामांकन प्रकिया पूर्ण किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद 5 सितंबर से एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इस वर्ष सभी 125 सीटों पर प्रवेश (Admission in Medical college) होने की उम्मीद है।

21 Aug 2025 07:48 pm

