Admission in Medical college: अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में अब तक एमबीबीएस के 85 स्टूडेंट्स ने लिया एडमिशन, अभी भी इतनी सीटें खाली

अंबिकापुर. राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एमबीबीएस प्रथम वर्ष (Admission in Medical college) में प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में ही आधे से अधिक सीटों पर छात्र-छात्राओं ने प्रवेश ले लिया है। राज्य कोटे के लिए 4 व स्टेट कोटे के लिए 2 दिन अभी शेष है। इससे पूर्व बुधवार तक कुल 85 छात्र-छात्राएं प्रवेश ले चुके हैं। कॉलेज में कुल 125 सीटें हैं, जिनमें से 101 सीटें राज्य कोटे और 18 सीटें अखिल भारतीय कोटे के लिए आरक्षित हैं।