अंबिकापुर

Pistol video viral: कार में बैठकर युवकों का पिस्टल लहराते वीडियो वायरल, मची सनसनी, खोज रही पुलिस

Pistol video viral: कार में बैठे युवक अंबिकापुर शहर के बताए जा रहे, किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी भी दी, पुलिस ने युवकों की खोजबीन की शुरु

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 17, 2025

Pistol video viral
Young men waving pistol (Photo- Video grab)

अंबिकापुर. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल(Viral video) हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक वाहन में सवार होकर पिस्टल लहराते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक अपने हाथ में पिस्टल (Pistol video viral) लिए हुए है और वह किसी अज्ञात व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सनसनी मच गई है। पुलिस का कहना है कि युवक अंबिकापुर के हैं, वह उनकी खोजबीन में जुट गई है।

कार में बैठे युवकों का पिस्टल लहराते वीडियो (Pistol video viral) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो अंबिकापुर का ही है या किसी अन्य स्थान का, लेकिन वीडियो में नजर आ रहे कुछ युवकों की पहचान अंबिकापुर के स्थानीय निवासियों के रूप में हुई है।

इसी आधार पर कोतवाली पुलिस ने मामले (Pistol video viral) को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वीडियो की सत्यता की पुष्टि की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर युवकों की पहचान कर उन्हें जल्द ही हिरासत में लेने की तैयारी की जा रही है।

Pistol video viral: पिस्टल असली या नकली की भी जांच

पुलिस द्वारा यह भी जांच की जा रही है कि युवक के हाथ में दिखाई दे रहा पिस्टल (Pistol video viral) असली है या नकली। पुलिस का कहना है कि यदि यह असली हथियार हुआ तो युवकों के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

17 Sept 2025 08:15 pm

Published on:

17 Sept 2025 08:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Pistol video viral: कार में बैठकर युवकों का पिस्टल लहराते वीडियो वायरल, मची सनसनी, खोज रही पुलिस

