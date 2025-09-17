Pistol video viral: कार में बैठकर युवकों का पिस्टल लहराते वीडियो वायरल, मची सनसनी, खोज रही पुलिस

अंबिकापुर. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल(Viral video) हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक वाहन में सवार होकर पिस्टल लहराते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक अपने हाथ में पिस्टल (Pistol video viral) लिए हुए है और वह किसी अज्ञात व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सनसनी मच गई है। पुलिस का कहना है कि युवक अंबिकापुर के हैं, वह उनकी खोजबीन में जुट गई है।
कार में बैठे युवकों का पिस्टल लहराते वीडियो (Pistol video viral) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो अंबिकापुर का ही है या किसी अन्य स्थान का, लेकिन वीडियो में नजर आ रहे कुछ युवकों की पहचान अंबिकापुर के स्थानीय निवासियों के रूप में हुई है।
इसी आधार पर कोतवाली पुलिस ने मामले (Pistol video viral) को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वीडियो की सत्यता की पुष्टि की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर युवकों की पहचान कर उन्हें जल्द ही हिरासत में लेने की तैयारी की जा रही है।
पुलिस द्वारा यह भी जांच की जा रही है कि युवक के हाथ में दिखाई दे रहा पिस्टल (Pistol video viral) असली है या नकली। पुलिस का कहना है कि यदि यह असली हथियार हुआ तो युवकों के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।