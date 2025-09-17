Pistol video viral: कार में बैठकर युवकों का पिस्टल लहराते वीडियो वायरल, मची सनसनी, खोज रही पुलिस

अंबिकापुर. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल(Viral video) हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक वाहन में सवार होकर पिस्टल लहराते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक अपने हाथ में पिस्टल (Pistol video viral) लिए हुए है और वह किसी अज्ञात व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सनसनी मच गई है। पुलिस का कहना है कि युवक अंबिकापुर के हैं, वह उनकी खोजबीन में जुट गई है।