Viral video: कॉलेज में अभाविप कार्यकर्ताओं और प्रोफेसर के बीच झूमाझटकी और तू-तू-मैं-मैं, वीडियो वायरल

प्रोफेसर राजकमल मिश्रा का कहना है कि उन्हें प्राचार्य कक्ष में बुलाया गया था। वहां पर अभाविप कार्यकर्ता पूर्व से प्राचार्य कक्ष को घेरे हुए थे और किसी मुद्दे को लेकर विरोध (Viral video) कर रहे थे। प्राचार्य के सवालों का जवाब देकर मैं चेंबर से लौट रहा था। इसी बीच अभाविप कार्यकर्ता मुझे चेंबर से बाहर निकलने पर रोक रहे थे। इस दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई।