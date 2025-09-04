Viral video: कॉलेज में अभाविप कार्यकर्ताओं और प्रोफेसर के बीच झूमाझटकी और तू-तू-मैं-मैं, वीडियो वायरल

अंबिकापुर. राजीव गांधी पीजी कॉलेज में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और कॉलेज के एक प्रोफेसर के बीच झूमाझटकी का मामला (Viral video) सामने आया है। दोनों ओर से जमकर तू-तू-मैं-मैं की स्थिति बन गई। झूमाझटकी के दौरान मोबाइल से छात्रों ने इसका वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो (Viral video) में देखा जा सकता है कि पीजी कॉलेज में अभाविप कार्यकर्ता गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान प्रोफेसर राजकमल मिश्रा चेंबर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभाविप कार्यकर्ता उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
इस बीच प्रोफेसर धक्का-मुक्की के बीच किसी तरह बाहर निकले। इस दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं व प्रोफेसर के बीच झूमाझटकी भी हुई। इसका वीडियो वायरल (Viral video) हो रहा है।
प्रोफेसर राजकमल मिश्रा का कहना है कि उन्हें प्राचार्य कक्ष में बुलाया गया था। वहां पर अभाविप कार्यकर्ता पूर्व से प्राचार्य कक्ष को घेरे हुए थे और किसी मुद्दे को लेकर विरोध (Viral video) कर रहे थे। प्राचार्य के सवालों का जवाब देकर मैं चेंबर से लौट रहा था। इसी बीच अभाविप कार्यकर्ता मुझे चेंबर से बाहर निकलने पर रोक रहे थे। इस दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई।