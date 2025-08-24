Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

नशे और सोशल मीडिया का खुमार, बोतल को बनाया हुक्का, वीडियो डालकर मचाया हंगामा

Viral Video: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में युवाओं के बीच रील बनाने का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है...

अंबिकापुर

Khyati Parihar

Aug 24, 2025

Viral Video: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में युवाओं के बीच रील बनाने का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ने पानी की बोतल में छेद कर उसमें चिलम फिट कर नया हुक्का स्टाइल बना डाला और खुलेआम उसका सेवन करने लगा।

जानकारी के अनुसार, यह वीडियो सूरज सिंह नामक युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। वीडियो में युवक बोतल को हुक्का बनाकर गांजा पीते हुए नजर आ रहा है। नशे की गिरफ्त और सोशल मीडिया के इस खुमार ने समाज के लिए गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।

24 Aug 2025 08:28 am

