अंबिकापुर

Amera coal mines extension: अमेरा कोल माइंस विस्तार मामला: पुलिस और ग्रामीणों में खूनी संघर्ष के बाद शुरु हुआ बातचीत का दौर, बनी ये रणनीति

Amera coal mines extension: पथराव के तुरंत बाद गांव में पहुंचा था कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, अब भाजपा नेताओं ने ग्रामीणों के साथ की बैठक, कोल प्रबंधन की टीम भी रही मौजूद

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 06, 2025

Amera coal mines extension

Meeting with villagers (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अमेरा खुली खदान (Amera coal mines extension) क्षेत्र में विगत दिनों पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए पथराव की घटना के बाद 6 दिसंबर को ग्राम परसोड़ीकला में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल, जिला भाजपा अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के साथ वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी तथा एससीईएल के जीएम संजय कुमार सहित खदान प्रबंधन की टीम उपस्थित रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की वास्तविक समस्याओं को समझना, स्थिति को शांत करना तथा उनके समाधान के लिए ठोस रणनीति तैयार करना रहा। उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर ग्रामीणों की मांगों को विस्तारपूर्वक सुना और समाधान हेतु सहमति बनाई।

बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दों में जमीन के बदले नौकरी (Amera coal mines extension) प्रदान करने की नीति में पारदर्शिता लाने और पात्र परिवारों को प्राथमिकता देने पर सहमति, वर्ष 2025 के मुआवजा वितरण को सरल, त्वरित व पारदर्शी बनाने के लिए नई प्रक्रिया विकसित करने पर चर्चा, विस्थापन प्रक्रिया को न्यायसंगत, सुव्यवस्थित और ग्रामीण हितैषी बनाने हेतु खदान प्रबंधन व जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त योजना बनाने का निर्णय, हाल में हुए पथराव प्रकरण में ग्रामीणों पर दर्ज मामलों की समीक्षा कर उन्हें यथासंभव हल कराने के लिए प्रयास करने पर बात हुई।

इसके अलावा 7 दिसंबर को गांव प्रतिनिधिमंडल, मंडल व जिला स्तर के पदाधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने पर सहमति (Amera coal mines extension) बनी, ताकि सभी मुद्दों पर एक साथ समाधान खोजा जा सके।

बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता हरपाल सिंह भामरा, मधुसूदन शुक्ला, दिनेश गुप्ता, दिनेश साहू, निलेश सिंह, मंडल अध्यक्ष दिनेश बारी, जन्मजय मिश्रा, सुभाष अग्रवाल, सुरेंद्र साहू, कामेश्वर राजवाड़े, महेश्वर राजवाड़े सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं ग्रामीण प्रतिनिधियों में जगत सिंह, राम कुमारी सिंह, भोला राजवाड़े, मोहन राजवाड़े, अनिल राजवाड़े, सुदर्शन मानिकपुरी सहित अनेक ग्रामीण बड़ी संख्या में बैठक में शामिल हुए।

Amera coal mines extension: ‘सभी मुद्दों को प्राथमिकता के साथ करेंगे हल’

जिला भाजपा अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि ग्रामीणों का हित भाजपा के लिए सर्वोपरि हैं। समस्याओं के समाधान हेतु सभी जनप्रतिनिधि, खदान प्रबंधन (Amera coal mines extension) एवं प्रशासन एकजुट होकर कार्य करेंगे, जिससे क्षेत्र में तनाव व भ्रम समाप्त हो और ग्रामीणों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

एससीईएल अमेरा खुली खदान के जीएम संजय कुमार ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि खदान प्रबंधन हर संभव सहयोग करेगा और सभी मुद्दों को प्राथमिकता के साथ हल करने का प्रयास किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

