Amera coal mines extension: अमेरा कोल माइंस विस्तार मामला: पुलिस और ग्रामीणों में खूनी संघर्ष के बाद शुरु हुआ बातचीत का दौर, बनी ये रणनीति

अंबिकापुर। अमेरा खुली खदान (Amera coal mines extension) क्षेत्र में विगत दिनों पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए पथराव की घटना के बाद 6 दिसंबर को ग्राम परसोड़ीकला में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल, जिला भाजपा अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के साथ वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी तथा एससीईएल के जीएम संजय कुमार सहित खदान प्रबंधन की टीम उपस्थित रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की वास्तविक समस्याओं को समझना, स्थिति को शांत करना तथा उनके समाधान के लिए ठोस रणनीति तैयार करना रहा। उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर ग्रामीणों की मांगों को विस्तारपूर्वक सुना और समाधान हेतु सहमति बनाई।