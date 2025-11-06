President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 20 को आएंगीं अंबिकापुर! प्रमुख सचिव ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण

अंबिकापुर। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Draupadi Murmu) के 20 नवंबर को संभावित आगमन को लेकर अंबिकापुर में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। इसे देखते हुए गुरुवार को आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।