President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 20 को आएंगीं अंबिकापुर! प्रमुख सचिव ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण

President Draupadi Murmu: आगमन की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव सोनमणि बोरा ने गांधी स्टेडियम व पीजी कॉलेज मैदान का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 06, 2025

President Draupadi Murmu

Chief Secretary took inspection in Ambikapur (Photo- PRO)

अंबिकापुर। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Draupadi Murmu) के 20 नवंबर को संभावित आगमन को लेकर अंबिकापुर में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। इसे देखते हुए गुरुवार को आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।

सोनमणि बोरा ने सबसे पहले गांधी स्टेडियम पहुंचकर राष्ट्रपति (President Draupadi Murmu) के आगमन हेतु तैयार किए जा रहे हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, आगमन एवं निर्गमन मार्ग, हेलीपैड की मजबूती तथा आसपास की साफ-सफाई का बारीकी से जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।

इसके बाद उन्होंने पीजी कॉलेज मैदान पहुंचकर मुख्य कार्यक्रम स्थल (President Draupadi Murmu) की तैयारियों की समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने पीजी कॉलेज मैदान में बनने वाले डोम पंडाल, बैठक व्यवस्था, वीआईपी गेट, यातायात बेरिकेडिंग, प्रवेश एवं निकास द्वार, स्टॉल्स की साज-सज्जा,

सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, बिजली व्यवस्था एवं सांस्कृतिक मंच का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रपति के आगमन से पूर्व सभी व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप और सौंदर्यपूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए।

President Draupadi Murmu: पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में होगी संगोष्ठी

सोनमणि बोरा ने पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाली संगोष्ठी कार्यक्रम (President Draupadi Murmu) की तैयारियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम सुव्यवस्थित और समय पर रहे।

निरीक्षण के दौरान सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा, कलेक्टर विलास भोसकर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुनील नायक, एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लों, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ललित शुक्ला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

Published on:

06 Nov 2025 06:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 20 को आएंगीं अंबिकापुर! प्रमुख सचिव ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण

