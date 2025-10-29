Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहना फाइटर सूट, राफेल फाइटर जेट से भरी उड़ान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 29, 2025

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल फाइटर जेट से भरी उड़ान (ANI)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने बुधवार सुबह हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन (Ambala Air Force Station) से फ्रांसीसी मूल के राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस ऐतिहासिक उड़ान के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह उड़ान न केवल राष्ट्रपति की साहसिक नेतृत्व शैली का प्रतीक है, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को वैश्विक पटल पर मजबूती से प्रदर्शित करती है।

फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति

यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति मुर्मू ने फाइटर जेट की सवारी की हो। इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई-30 एमकेआई फाइटर विमान में उड़ान भरकर वे फाइटर जेट उड़ाने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्राध्यक्ष बनी थीं। उनसे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने भी सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भरी थी।

राफेल जेट का इतिहास

फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल फाइटर जेट को सितंबर 2020 में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को आए पहले पांच राफेल विमानों को 17 स्क्वाड्रन 'गोल्डन एरोज़' में शामिल किया गया। यह बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान वायुसेना की ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

ऑपरेशन सिंदूर में बेहतर प्रदर्शन

राफेल ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन 'ऑपरेशन सिंदूर' में किया, जिसमें 7 मई को पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्रों में कई आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। इस ऑपरेशन ने जेट की उन्नत तकनीक, सटीक हमले और लंबी दूरी की मारक क्षमता को साबित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Oct 2025 11:47 am

Published on:

29 Oct 2025 11:27 am

Hindi News / National News / राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहना फाइटर सूट, राफेल फाइटर जेट से भरी उड़ान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: चुनाव प्रचार पकड़ेगा रफ्तार, राहुल गांधी, अमित शाह और योगी भरेंगे हुंकार

पटना

तेजप्रताप ने अपनी पाटी की लहर का किया दावा, कहा- हम सरकार बना कर बिहारियों का पलायन रोकेंगे

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: बागी बिगाड़ रहे खेल, एनडीए और महागठबंधन की बढ़ी बेचैनी

पटना

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन ने क्यों किया पुरानी पेंशन योजना का वादा, जानें कांग्रेस से इसका कनेक्शन

Bihar Election 2025
पटना

मुझे गिरफ्तार करो…दो वोटर आईडी कार्ड मामले में बोले प्रशांत किशोर

Prashant Kishor
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.