राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहना फाइटर सूट, राफेल फाइटर जेट से भरी उड़ान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने बुधवार सुबह हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन (Ambala Air Force Station) से फ्रांसीसी मूल के राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस ऐतिहासिक उड़ान के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह उड़ान न केवल राष्ट्रपति की साहसिक नेतृत्व शैली का प्रतीक है, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को वैश्विक पटल पर मजबूती से प्रदर्शित करती है।