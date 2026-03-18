CG Naxal Surrender: 140 सरेंडर नक्सलियों की CM विष्णुदेव साय से मुलाकात, पुनर्वास नीति को मिला बल(photo-patrika)
CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नुनेरा के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से एक कोयला लोड ट्रेलर ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेलर तेज रफ्तार में था और चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित ट्रेलर सड़क किनारे जा रहे मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों पर चढ़ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। टक्कर के बाद ट्रेलर वहीं पलट गया, जिससे तीनों युवक उसके नीचे दब गए। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रेलर को हटाया। काफी मशक्कत के बाद तीनों शवों को बाहर निकाला गया। हादसे की भयावहता देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया भी जारी है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।
घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी तक जल्द पहुंचा जा सके। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर ओवरस्पीडिंग और भारी वाहनों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर सख्त निगरानी, स्पीड कंट्रोल और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क हादसों के पीछे मुख्य कारण तेज रफ्तार, लापरवाही और नियमों की अनदेखी है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उन्होंने दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। प्रशासन ने भी जांच के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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