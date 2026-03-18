CG Naxal Surrender: 140 सरेंडर नक्सलियों की CM विष्णुदेव साय से मुलाकात, पुनर्वास नीति को मिला बल

घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी तक जल्द पहुंचा जा सके। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर ओवरस्पीडिंग और भारी वाहनों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर सख्त निगरानी, स्पीड कंट्रोल और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।