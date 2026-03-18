Crime News: दिनदहाड़े अधिवक्ता से 2 लाख की उठाईगिरी, शातिरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम, CCTV में कैद घटना

सेकेंडों में युवक ने डिक्की को खोल दिया और रुपए से भरा बैग निकालकर तेज से आगे बढ़ गया। लेकिन शर्मा को इसकी भनक नहीं लगी। शर्मा बाइक से घर पहुंचे। उन्होंने डिक्की को खोला। डिक्की में रुपए नहीं थे। यह देखकर शर्मा के होश उड़ गए। वे भागते हुए बैंक परिसर पहुंचे। आसपास खोजबीन शुरू किया। सीसीटीवी की फुटेज देखी गई। इसमें एक युवक शर्मा की बाइक की डिक्की से रुपए निकालते हुए देखा गया। शर्मा ने घटना की जानकारी आसपास के लोगों को दिया। कटघोरा पुलिस को अवगत कराया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। उठाइगिरी करने वाले पर केस दर्ज किया है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है।