शादी की खुशियां मातम में बदलीं! दूल्हे के दोस्त की छेड़छाड़ से आहत नाबालिग ने लगाई फांसी, आरोपी गिरफ्तार

आरोप है कि शादी समारोह के दौरान देर रात नरेंद्र उइके ने घर में मौजूद 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। उसी समय किशोरी के पिता की नींद खुली और वे बाथरूम की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें चीखने की आवाज सुनाई दी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने आरोपी युवक को नाबालिग के साथ गलत हरकत करते हुए देख लिया और मौके पर ही उसे पकड़ लिया।